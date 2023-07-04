Россиянам назвали правильный рацион для похудения Фото: pixabay.com

Для составления рациона, который позволит избавиться от лишнего веса, необходимо учитывать наличие углеводов в употребляемой пище, а также включить рацион достаточное количество белка. Об этом рассказала в беседе с РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Помимо этого, чтобы избавиться от жира на животе, можно использовать методику дробного питания, в которой будет ограничиваться калорийность и количество простых углеводов. Такой совет дал нутрициолог Евгений Арзамасцев, который опубликовали на сайте телеканала 360.

Он подчеркнул, что худеющим людям стоит отказаться от употребления полуфабрикатов, фастфуда и животных жиров, а общая калорийность в день не должна превышать 1800 килокалорий.

При этом стоит понимать, что не всем подходят подобные советы, поскольку из-за некоторых заболеваний у человека, снижение веса и соблюдение диет может быть вредным для организма.

Например, при панкреатите или же желчнокаменной болезни тоже можно снижать избыточный вес, но делать это стоит под чутким контролем специалиста. Об этом рассказали на портале RT.