Диетолог рассказала о полезных завтраках летом Фото: pixabay.com

Горячий завтрак в летний период — не панацея, и его можно с легкостью заменить холодной кашей и смузи с орехами в жаркую погоду. Об этом рассказала «Газете.Ru» диетолог Оксана Панова.

При этом она посоветовала заливать овсяные хлопья водой или йогуртом, а после оставлять в холодильнике на ночь, чтобы после пробуждения завтрак уже был готов.

Помимо питательности завтрака, его можно подобрать так, чтобы улучшить работу организма и получить заряд бодрости и сил. Так, например, греческий йогурт с ягодами может улучшить работу кишечника. Об этом рассказали на сайте телеканала 360.

В целом же пользу завтрака сложно переоценить. Эндокринолог Наталья Лазуренко отметила, что ежедневный полноценный завтрак и замена кофе зеленым чаем, могут способствовать долголетию. Эти слова специалиста опубликовали на сайте RT.