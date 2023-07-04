Врач рассказала, что может быть причиной незастегивающихся штанов, кроме лишнего веса

Врач рассказала, что может быть причиной не застегивающихся штанов кроме Фото: Shutterstock

Когда у человека не застегиваются штаны, первая мысль обычно о лишнем весе, но на самом деле причин может быть несколько. Одной из них может быть опухоль кишечника. Об этом рассказала остеопат Юлия Толмачева в разговоре с «Газетой.Ru».

Помимо этого она подчеркнула, что одной из популярных причин незастегивающихся штанов может быть слабость глубоких мышц передней брюшной стенки.

Однако часто, после подобных казусов со штанами, люди начинают думать о быстром похудении и допускаю довольно много ошибок. О самых распространенных из них рассказала диетолог Ирина Мансурова, слова которой опубликовали «Известия».

Она рассказала, многие неправильно создают дефицит калорий, а также прибегают к голоданию или же пропускают приемы пищи. Специалист посоветовала не снижать калорийность дневного рациона больше, чем на 25 процентов.

На сайте телеканала 360 также опубликовали советы диетолога Маргариты Королевой, которая рекомендовала не убирать из рациона углеводы совсем, а отдать свое предпочтение крупам, таким, как гречка или киноа.