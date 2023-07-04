Депутат Аксаков: цифровой рубль усложнит жизнь мошенникам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В августе в России начнут постепенно вводить в обиход цифровой рубль. Это новая форма национальной валюты и она никак не будет конкурировать с рублями, которые лежат в кошельках или на банковских счетах.

Но время не стоит на месте и требует новых решений, так что цифровая валюта, уверены эксперты, облегчит многие расчеты.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечает, что никакого принципиального различия между различными денежными формами не будет. Но при этом цифровой рубль поможет избежать ненужных комиссий при расчетах. Еще будет точна уверенность, что деньги поступили туда, куда нужно.

У данной формы есть еще один плюс – она будет более защищена от мошенников.

- Украсть деньги станет куда сложнее, потому что все денежные знаки будут окрашены и их движение видно в том числе и регулятору. А в случае необходимости и силовики могут быть подключены для того, чтобы отловить мошенников, - сказал депутат RuNews24.