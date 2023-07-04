Де Ниро признался, что ему тяжело после смерти 19-летнего внука Леонардо

Внук Де Ниро Леонардо скончался в возрасте 19 лет Фото: соцсети

Американский актер Роберт Де Ниро прокомментировал смерть своего 19-летнего внука Леонардо и поблагодарил всех за соболезнования.

“Мне очень тяжело из-за смерти моего любимого внука Лео. Мы благодарим всех за соболезнования. И просим предоставить нам возможность остаться в уединении, чтобы оплакать Лео”, — приводит слова актера портал ЕТ.

О смерти Леонардо стало известно днем ранее – 3 июля, приемная дочь Де Ниро Дрена в личном блоге рассказала о смерти сына, однако не уточнила причину.

Сайт KP.RU рассказывал, что в 1976 году Де Ниро женился на актрисе Дайэнн Эббот и удочерил ее наследницу Дрену. Позже она вышла замуж за Карлоса Родригеса, от которого и родила Леонардо. В свою очередь Лео пошел по стопам дедушки и к 19 годам успел сняться в нескольких фильмах.