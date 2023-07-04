Врач рассказала о рисках для аллергиков в летний период Фото: Shutterstock

Летом для аллергиков наиболее большие риски связаны с цветением, укусами насекомых и сезонными фруктами. Также довольно часто люди обращаются к врачам из-за «аллергии на солнце». Об этом рассказала «Газете.Ru» иммунолог Людмила Маховая.

Она посоветовала людям, которые отмечали у меня покраснения и зуд в зонах, куда попадали солнечные лучи, ограничить пребывание на солнце с 11:00 до 18:00, поскольку это период наибольшей активности ультрафиолетового излучения.

Несмотря на очевидную пользу солнцезащитных кремов, они также могут вызывать аллергию у некоторых людей. Перед покупкой себе подобных средств, следует внимательно изучать их состав, чтобы не навредить своему организму. Об этом рассказала дерматовенеролог Елена Ломанова, совет которой опубликовали на сайте телеканала 360.

Также иногда у людей встречаются довольно редкие виды аллергий. Одной из самых редких можно назвать аллергию на воду. Помимо этого нечасто можно встретить и аллергию на холод. Об этом рассказала иммунолог Екатерина Портняга, слова которой опубликовали «Известия».