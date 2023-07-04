Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО Фото: Минобороны РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), об этом в своем Telegram-канале Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», - написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.

Отмечалось, что в 22:10 по московскому времени был зафиксирован обстрел Киевского района Донецка пятью снарядами калибром 155 миллиметров.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке, Макеевке и Александровке восемь мирных жителей получили ранения.

Позже стало известно, что в результате обстрела 4 июля украинскими боевиками Макеевки в ДНР было повреждено здание одной из больниц. По предварительным данным, есть раненые.