Милашина и Немов улетели спецбортом из Беслана в Москву Фото: Залина ТАТАРОВА

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов улетели специальным рейсом из Беслана в Москву с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и Алексеем Венедиктовым* (признан иноагентом), об этом сообщили в издании.

«Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана с главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и Алексеем Венедиктовым*», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что рано утром 4 июля в Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые направлялись на судебное заседание по делу Заремы Мусаевой. Они прилетели в 4:35 утра в аэропорт Грозного и планировали попасть к 11:30 в Ахматовский районный суд на оглашение приговора Мусаевой.

Напомним, Александр Немов представляет интересы Мусаевой в суде, а Елена Милашина освещает ход дела.

По пути из аэропорта в город машине такси преградили дорогу три автомобиля. Люди в черных балаклавах и одежде выкинули из машины таксиста, Милашину и Немова сильно избили.

Рамзан Кадыров назвал случившееся «уличным хулиганством», а саму Милашину политик считает «пособницей террористов».

Вечером 4 июля в СК РФ заявили, что Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном.

Глава Чечни заявил, что поручил компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших.

*признан иноагентом в РФ