Число пострадавших увеличилось до 36 человек в результате обстрела Макеевки ВСУ Фото: REUTERS

Число пострадавших увеличилось до 36 человек в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ, об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения», - говорится в сообщении.

Уточнялось, что данные о жертвах среди населения в результате обстрела Макеевки продолжают поступать.

Как писал сайт KP.RU, мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что 4 июля в городе один человек погиб в результате обстрела ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что из-за обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадали 25 человек. Он отметил, что ВСУ нанесли ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.

Напомним, 28 апреля ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Один из снарядов попал в маршрутное такси, в котором находились пассажиры, мирные жители. В результате обстрела со стороны ВСУ семь человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.