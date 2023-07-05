В Киеве памятник «Родина-мать» подсветили в цвета флага США Фото: скриншот

В Киеве советскую скульптуру «Родина-мать» подсветили в цвета флага США. Соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна».

По данным издания, таким способом украинские власти поздравили США с Днем независимости, который отмечался 4 июля.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня самое высокое здание в мире - небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета российского флага. Таким способом в Объединенных Арабских Эмиратах поздравили граждан РФ с Днем России.

«Сегодня мы отмечаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа с искренними пожеланиями радости, единства и процветания», - говорилось в сообщении администрации небоскреба в соцсетях.

Напомним, высота небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае составляет 828 метров. Фасад здания регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат и международных праздников.