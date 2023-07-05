Мишустин заявил, что рост ВВП по итогам года может составить более 2% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что рост ВВП по итогам года может составить более 2%.

Мишустин сообщил, что надеется на более 2% роста (ВВП - прим.). По его словам, здесь важно, что является драйвером роста.

«И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность», - подчеркнул премьер.

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рост реальной зарплаты за 4 месяца текущего года составил 4,2%. По его данным, в апреле реальный рост зарплаты - 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца - 11,4%.

9 июня Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского конгресса в Сочи, заявил, что Россия является одной из самых надежных стран в мире с точки зрения продовольственной безопасности.

По его словам, Россия готова делиться своими лучшими практиками с дружественными странами.

Мишустин подчеркнул, что в прошлом году Россия достигла значений, отраженных в национальной доктрине продовольственной безопасности. А по производству зерна и растительного масла планы и вовсе были превышены вдвое.