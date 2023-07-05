Мишустин: Безработица в РФ находится на исторически низком уровне и составляет 3,2% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России уровень безработицы составляет 3,1-3,2%, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ну, и рынок труда. Историческая, скажем так, исторический уровень безработицы 3,1-3,2%», - заявил Мишустин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что рост ВВП по итогам года может составить более 2%. По словам премьер-министра, драйвером роста вышла обрабатывающая промышленность.

Кроме того, в ходе встречи президент Путин отметил, что ситуация в российской экономике развивается лучше, чем можно было прогнозировать ранее, это дает надежду на выполнение всех намеченных задач.

Напомним, в апреле глава правительства Михаил Мишустин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание», заявил, что экономика России уверенно восстанавливается, а санкции - это тупиковый путь для стран, которые их ввели, такие действия тормозят мировой экономический рост.

Мишустин подчеркнул, что санкции - это попытка развалить экономику России и снизить уровень жизни россиян.

При этом Мишустин отметил, что в правительстве прекрасно понимают, что в условиях санкций жить России придется еще долго.