DT: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за его поддержки Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США отказались от кандидатуры Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского министерства обороны, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована... Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины», - говорится в статье.

Издание отметило, что в своей военной поддержке Киева, «он часто заходил дальше, чем США».

По данным газеты, администрация Байдена настаивает, чтобы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен была назначена следующим генсеком НАТО после ухода Столтенберга.

Как писал сайт KP.RU, 29 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Североатлантическому альянсу следует упростить процедуру членства для Украины, чтобы страна быстрее вступила в НАТО.

По его словам, у Украины якобы «самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе».

Ранее Уоллес заявил, что все партнеры Украины вынуждены закупать все больше вооружения для Киева, поскольку национальные запасы уже истощены. Он добавил, что Запад несмотря на это намерен предоставлять Украине финансирование и вооружение, не подталкивая Зеленского к переговорам с Россией.

Напомним, в марте итальянская газета la Repubblica сообщила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на роль генсека НАТО, если ее не переизберут в ЕК.

Издание отмечало, что фон дер Ляйен стала бы идеальным союзником для Вашингтона, потому что остальные потенциальные кандидаты «не совсем убедительны». Однако такой политический ход нарушит все замыслы других лидеров.