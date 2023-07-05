Обвиняемый в госизмене гражданин РФ задержан в аэропорту Екатеринбурга Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россиянин обвиняется в госизмене за финансирование приобретения оборудования для ВСУ. его задержали в аэропорту Екатеринбурга при попытке пересечения границы. Сейчас мужчина находится под арестом, сообщили в УФСБ по Свердловской области.

Как сообщили в службе, 39-летний мужчина в условиях проведения спецоперации переводил деньги на банковский счет, который использовался для сбора средств в поддержку ВСУ. Также гражданин совершил конкретные действия, которые были направлены на приобретения оборудования спутниковой связи для того, чтобы передать артиллерии противника координаты расположения ВС РФ.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы. На данный момент продолжаются оперативно-разыскные и следственные действия.

Между тем, в Тюмени ФСБ задержала в Тюмени гражданина, который стал пособником украинских спецслужб и пытался вербовать офицера одной из частей российской армии. Мужчина пытался добиться того, чтобы военный перешел на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.