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НовостиПолитика5 июля 2023 7:21

Марочко: Киев усилил группировку войск под городами Сватово и Кременная в ЛНР

В штурмах участвуют прибывшие на усиление подразделения
Дарья ЧИПУРНАЯ
Марочко: Киев усилил группировку войск под городами Сватово и Кременная в ЛНР

Марочко: Киев усилил группировку войск под городами Сватово и Кременная в ЛНР

Фото: REUTERS

Киев усилил группировку войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городами Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрея Марочко.

Марочко сообщил ТАСС, что за прошедшие сутки на этом направлении выросло количество попыток прорвать линию обороны со стороны ВСУ.

"В штурмах участвуют подразделения не только традиционные, но и свежие силы, прибывшие на усиление", - сказал подполковник ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщил о планах украинских боевиков изымать гражданские автомобили в Харьковской области для использования их в военных целях. Так, рейды устраиваются на частные предприятия и фермерские хозяйства.

Андрей Марочко также констатировал сокращение числа западной техники и оружия в руках ВСУ на Краснолиманском направлении.