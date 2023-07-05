Мошенники стали обманывать россиян объявлениями в подъездах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники нашли новый способ обманывать россиян. На этот раз они делают акцент на изготовление магнитных ключей, именно такие объявления теперь расклеивают на дверях.

Если перейти по указанной ссылке или отсканировать QR-код, то человек оказывается на ресурсе преступников. Обычные психологические приемы могут заставить человека принять решение быстрее: например, упоминания, что скор на двери будет проведена замена кодового замка.

Всего с начала 2023 года в рунете появилось более десятка мошеннических сайтов, которые предлагают услуги по изготовлению ключей.

Объявления помогают мошенникам предельно попасть в целевую аудиторию. Люди заходят в подъезд или стоят у лифта и видят предупреждение, что нужно заказать ключ. А если объявление написано от имени управляющей компании, то ему больше доверия.

А дальше человек переходит на сайт, где нужно ввести свои данные. Стоит ключ 300 рублей, а оплатить их можно банковской картой. В этот момент человек может потерять личные сведения от счета.

- Подобные ресурсы не имеют привязки к конкретному бренду и не связаны с массовыми фишинговыми рассылками, они остаются невидимыми для большинства защитных систем и способны существовать довольно долго, принося прибыль своим создателям, – сказал «Газете.ru» заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

Он предупредил, что прежде чем что-то заказывать и оплачивать, нужно позвонить в управляющую компанию и проверить актуальность информации.

Ранее, россиян предупредили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники привлекают жертв легким заработком на сервисе бронирования отелей. Преступники сообщают, что нужно только ставить оценки отелям, но на деле человек угождает в ловушку, передает телеканал "360".

Тем временем, со спам-звонками и SMS регулярно сталкиваются 94% россиян. Чаще всего спамеры и мошенники используют личный обзвон — на это жалуются 77% абонентов, выяснили «Известия».

Ранее, Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил вывести мошенничество в сфере сбора пожертвований в отдельную уголовную статью. Письмо поступило на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, пишет RT.