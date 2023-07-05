Карчаа заявил о ночных переговорах европейских лидеров с Зеленским по ЗАЭС Фото: REUTERS

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля несколько лидеров стран Европы проводили консультации с украинским президентом Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС.

Также Карчаа отметил, что ночь прошла спокойно, при этом расслабляться пока рано.

"По моей информации, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло", - приводит слова гендиректора концерна ТАСС.

Кроме того, по его мнению, до запланированного на 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе напряженность на Запорожской АЭС будет продолжаться.

Ранее Ренат Карчаа говорил о планах киевского режима в ночь на 5 июля атаковать Запорожскую АЭС с помощью высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

Также официальный представитель российского МИД России Мария Захарова отмечала, что информация об установке на Украине датчиков радиации и проведение учений по действиям в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС могут говорить о том, что киевский режим все же планирует подорвать станцию.