В России военным пенсионерам пересчитают выплаты при участии в СВО

Мишустин постановил, что военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные пенсионеры, проходящие военную службу, в том числе в зоне специальной военной операции, по окончании контракта смогут получить выплаты в большем размере. Соответствующий указ подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Речь идет об отдельной категории пенсионеров, которые имеют отношение к силовым структурам и в период проведения СВО заключили контракт на прохождение военной службы, сообщает пресс-служба правительства.

По окончании службы военные пенсионеры смогут выбрать, какую пенсию они хотят получать - ранее назначенную или же новую в большом размере, которая будет учитывать новый стаж. Чтобы получать выплаты в большем размере, пенсионеру надо подать рапорт в свое ведомство.

Новые повышенные пенсии коснутся военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, а также судебных приставов, работников прокуратуры и следователей.

Ранее Мишустин сообщил, что добровольцы, получившие инвалидность в ходе спецоперации, имеют право на две пенсии.