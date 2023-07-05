Лишившегося ног блогера из Уфы Рустама Набиева возмутило сравнение с Костомаровым

Блогер из Уфы Рустам Набиев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оставшегося без ног блогера из Уфы Рустама Набиева возмутило, что подписчики сравнивают его с фигуристом Романом Костомаровым, которому в начале текущего года ампутировали часть нижних конечностей. Он поделился своим негодованием в телеграм-канале.

– Глупые люди начали меня сравнивать с Костомаровым, говоря, что он быстро встал на ноги, а я, мол, уже 7 лет не могу, – цитирует Набиева портал «Mkset.ru».

Блогер призвал не сравнивать обстоятельства, с которыми столкнулись разные люди. Он отметил, что у Костомарова ампутирована треть ног, в то время как у него самого осталась лишь треть нижних конечностей.

Напомним, 31-летний Рустам Набиев потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске в 2015 году. Он перенес клиническую смерть и многочисленные операции, но не стал замыкаться в себе и решил заняться спортом, параллельно выстраивая успешную карьеру блогера. Набиев известен тем, что покоряет горы на одних руках: в 2020 году он забрался на Эльбрус, в 2021 – на Манаслу, а в конце 2022 – на Килиманджаро. Недавно блогер заявил, что из-за проблем со здоровьем решил на время отказаться от восхождения на новые вершины.