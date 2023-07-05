«Я так разочарован в ней»: британцев расстроили кулинарные навыки Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон раскритиковали из-за украшения кексов со взбитыми сливками и джемом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кейт Миддлтон неожиданно разочаровала жителей Великобритании. Причиной этому стали кексы, а точнее - то, в какой последовательности супруга принца Уильяма добавляет в них взбитые сливки и джем.

По данным издания Mirror, Миддлтон вместе с мужем недавно посетила больницу Святого Томаса в Лондоне. Пара не только приняла участие в чаепитии, но и помогла работникам медучреждения приготовить стол к чаепитию. Принцесса призналась, что, украшая кексы, она сначала кладет на них джем, а только потом – взбитые сливки.

Такой способ украшения сладкой выпечки расстроил британцев. Так, один из них признался, что теперь разочарован в Миддлтон, ведь всегда сначала кладут сливки, а затем джем. С ним согласился другой житель Великобритании, пояснив, что именно крем защищает кекс от размокания из-за джема.

Однако нашлись и те, кто вступились за принцессу, заявив, что именно ее способ украшения выпечки является верным.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке премии BAFTA-2023 в серьгах за 1600 рублей и поношенном платье. Сайт KP.RU разбирался, почему британская принцесса экономит на новых нарядах. Дело в том, что таким образом она создает видимость близости королевской семьи к народу.