Военный эксперт Кошкин: советский опыт — преимущество российских систем РЭБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский опыт можно по праву считать одним из главных преимуществ нынешних систем радиоэлектронной борьбы в России. Его сейчас успешно используют в конфликте с Украиной. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

Так, например, сейчас российские войска успешно справляются при помощи систем РЭБ с западными «умными» ракетами. Поставленные НАТО авиабомбы JDAM работает как раз в том же диапазоне частот, что и российские РЭБ. Об этом рассказали на сайте телеканала 360.

Эффективность этой части российских войск признали даже на Украины. Глава украинского Министерства обороны Александр Резник признал, что российские системы РЭБ успешно выводят из строя боеприпасы, в которых установлено GPS-наведение. При этом он добавил, что российские средства радиоэлектронной борьбы справляются и с РСЗО HIMARS. Его слова привели на портале Пятого канала.