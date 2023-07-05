Врач рассказал о секретах борьбы с ожирением Фото: Shutterstock

Убеждение о том, что неправильное питание и отсутствие физических нагрузок может быть причиной ожирения, — большое заблуждение. Об этом рассказал доктор медицинских наук и бариатрических хирург Владимир Самойлов в беседе с «Газетой.Ru».

Он заявил, что ожирение - болезнь. Почти 90 процентов тех, кто похудел при помощи спорта и диет, в конечном итоге снова набирают вес. По его словам, ожирением должны заниматься целая группа специалистов: психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург.

Избавиться от «пивного живота», однако, все же можно, но для этого надо изменить свой рацион. Врач Зухра Павлова посоветовала обратиться к эндокринологу, который поможет подобрать эффективный набор продуктов. Ее слова привели на портале телеканала 360.

Чтобы избежать ожирения, следует всегда следить за своим питанием. Оно обязательно должно быть дробным, а в последний раз есть можно не позднее, чем за два-три часа до сна. Такие советы дала эндокринолог Наталия Тананакина. Ее советы опубликовали на портале RT.