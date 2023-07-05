Менингококковая инфекция выявлена у сотрудников Ozon в Екатеринбурге Фото: Андрей КАРА

Семь случаев менингококковой инфекции были зафиксированы у работников распределительного центра Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра "Озон" организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», - сказано в сообщении ведомства.

По данным URAL.KP.RU, всего выявлено семь случаев заражения. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что те, кто получил посылки из распределительного центра, не могут заразиться менингококком. Дело в том, что бактерии не остаются на поверхностях долгое время.

В ведомстве также добавили, что уже ведется профилактическая антибиотикотерапия и вакцинация сотрудников распределительного центра. Прививки получили свыше 60 человек.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание. Оно может протекать как бессимптомно, так и с достаточно тяжелыми симптомами. Ранее сайт KP.RU писал, чем опасна менингококковая инфекция и какие у нее симптомы.