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НовостиОбщество5 июля 2023 16:10

Сын Александра Митты подтвердил, что режиссера готовят к выписке

Угроза здоровью кинематографиста миновала
Елена АКИМОВА
Сын Александра Митты подтвердил, что режиссера готовят к выпи

Сын Александра Митты подтвердил, что режиссера готовят к выпи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского кинорежиссера Александра Митту готовят к выписке. Совсем скоро он будет дома. Эти новости подтвердил сын кинематографиста.

Евгений Митта отметил, что отец чувствует себя удовлетворительно, для его возраста можно сказать хорошо. Врачи не снимаю различных диагнозов, но для 90-летнего человека это норма.

- Его действительно собираются скоро выписывать, у Александра Наумовича все нормально, вполне прилично себя чувствует, - сказал он NEWS.ru.

Сын режиссера отметил, что отец находится в ясном уме, они беседуют на сложные темы, например, про структуру кинематографии, о сценарном мастерстве. Режиссер отлично ориентируется и не теряет цепь разговора.

- Дай Бог, чтобы у всех была такая деменция, - сказал Митта-младший.

О госпитализации режиссера сообщили 3 июля. У Александра Митты обнаружили признаки атеросклероза и гидроцефалию – это скопление жидкости в мозге. Но угроза миновала.