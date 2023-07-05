У ввезенных в Россию через Кыргызстан автомобилей могут отобрать ПТС Фото: Иван МАКЕЕВ

На российском автомобильном рынке назревает конфликт. Машины, растаможенные в Кыргызстане, могут попасть под особый контроль. А причина в том, что там авто проходит таможенную процедуру по заниженной стоимости.

Вместо реальной цены в Кыргызстане указывают максимум 50%, а общей базы с российской таможней нет. Так что иномарки попадают в Россию по бюджетной цене. В уже здесь продаются по реальной. В итоге навар с каждой машины в продавцов девять тысяч долларов – это огромная прибыль, говорят автоэксперты.

Официальные дилеры конечно же, заверяют, что не имеют никакого отношения к серой схеме.

А вот вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин подтвердил «Новым известиям», что машин приехавших через Кыргызстан и имеющих заниженную стоимость, в РФ масса. Автовладельцы понимают, что над ними сгущаются тучи, ведь их могут попросить доплатить за растаможку.

- Думаю, что до аннулирования ПТС не дойдет, таможня будет ограничиваться требованиями по доплате, — говорит Антон Шапарин.

Он полагает, что скоро все ввезенные недавно авто ждет массовая проверка, после которой выставят требования о внесении разницы в бюджет.

Автовладельцам он посоветовал перед покупкой авто всегда просить показать таможенную декларацию. Если машина не растаможена в РФ, то лучше отказаться от сделки.