В парламенте Франции пожаловались на пагубный эффект антироссийских санкций Фото: Shutterstock

Введение антироссийских санкций в 2022 году оказало пагубный эффект на французскую экономику. Такое заявление сделал член парламента Франции Ги Брику, текст которого опубликовала «Лента.ру».

В своем заявлении Ги Брику подчеркнул, что последствия торговых санкций против России наносят серьезный ущерб всей экспортной и экономической деятельности французских компаний.

Такого мнения придерживаются не только во франции. Так например в Америке тоже считают, что единственное чего удалось добиться с помощью антироссийских санкций — ускорения ухода от экономической гегемонии Запада. Эти слова Доминика Сансона привели на портале RT.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес и вовсе заявил, что ограничительным меры, которые ввели против России, позволяют европейским корпорациям наживаться на своих же гражданах. По его мнению санкции наносят больше ущерба Евросоюзу, чем России. Эти слова европейского чиновника опубликовали на сайте телеканала 360.