Врач рассказала, когда женщине лучше рожать первого ребенка Фото: Shutterstock

Лучше всего женщинам рожать первого ребенка в возрасте от 20 до 30 лет, поскольку именно в этот период фертильность максимально высока. Об этом рассказала NEWS.ru неонатолог-педиатр Анна Левадная.

— С возрастом риск неудачной беременности увеличивается и начинается этот процесс примерно с 35 лет. С каждым месяцем после 30 лет снижаются шансы забеременнеть. Это происходит из-за снижения запаса яйцеклеток и ухудшения их качества, — подчеркнула Левадная.

Также по ее словам, именно выкидыши часто случаются у женщин старшего возраста. Поэтому в возрасти 35 лет стоит проходить расширенное обследование, которое может выявить генетические отклонения у ребенка.

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