Politico: В США сомневаются в установлении личности, пронесшего кокаин в Белый дом Фото: REUTERS

Правоохранительные органы США сомневаются в том, что им удастся установить личность человека, пронесшего кокаин на территорию Белого дома, об этом написала газета Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, к такому выводу следователей подталкивает тот факт, что на территории западного крыла Белого дома, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость.

В статье отметили, что на вопрос, каковы шансы установления виновного, собеседник газеты дал понять, что сделать это «будет очень трудно».

Как писал сайт KP.RU, сенатор от партии республиканцев Том Коттон призвал директора Секретной службы США Кимберли Читла обнародовать обстоятельства обнаружения кокаина в Белом доме.

Он также потребовал сообщить, кто имеет пропуск в Белый дом, предоставить список сотрудников администрации, которые подвергаются наименьшим проверкам, или вовсе не проходящие их, а также обнародовать данные о том, сколько было подобных инцидентов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что кокаин хранили в Белом доме, чтобы «видимо, вместо F-16 киевскому дитятке приготовили успокоительное».

Напомним, 4 июля Секретная служба США стала устанавливать, как на территорию Белого дома 2 июля попал белый порошок.