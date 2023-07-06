Губернатор Гладков: Окна в белгородских школах и детсадах покроют бронепленкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окна в образовательных учреждениях Белгородской области покроют бронированной пленкой, об этом сообщил во время прямой линии в соцсети «ВКонтакте» глава региона Вячеслав Гладков.

«По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. …Мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детсадов», - заявил Гладков.

Он пояснил, что это решение необходимо для обеспечения безопасности детей в случае обстрела, чтобы осколки не причинили травм.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление жилья и предприятий региона, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, потребуется 15 миллиардов рублей.

Он подчеркнул, что еще более пяти миллиардов необходимо для восстановления социальных учреждений.

Ранее Гладков сообщил, что большая часть предприятий в Шебекинском округе Белгородской области уже возобновили свою работу после повреждений при обстрелах со стороны ВСУ.