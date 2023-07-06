В Ульяновской области задержан иностранец за осквернение Корана Фото: Рамиль Гильванов

Правоохранительные органы задержали иностранца после осквернения Корана, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. Преступника задержали», - заявил Русских.

По его словам, действиям гражданина будет дана самая жесткая правовая оценка.

«Если в других странах такие выходки - извращенная норма, в России неуважение к Корану - омерзительное преступление», - подчеркнул губернатор.

Позже стало известно, что провокатором является некий Сайд Абу Мустафа - египтянин, ныне проживающий в Ульяновске. Об этом сообщили в Telegram-канале Ассамблеи народов России.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая стало известно, что 19-летний мужчина, работавший курьером в службе доставки продуктов, около Соборной мечети города-героя Волгограда сжег священную книгу мусульман - Коран.

Отморозок записал кощунственную выходку на видео, которое вскоре появилось на интернет-портале, который находится под контролем Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ.

Сотрудники управления ФСБ по региону и полицейские задержали вандала.

Напомним, 28 июня шведская полиция позволила местным жителям провести очередную демонстрацию с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.