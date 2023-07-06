В Ульяновской области задержан иностранец за осквернение Корана Фото: Рамиль Гильванов
Правоохранительные органы задержали иностранца после осквернения Корана, об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. Преступника задержали», - заявил Русских.
По его словам, действиям гражданина будет дана самая жесткая правовая оценка.
«Если в других странах такие выходки - извращенная норма, в России неуважение к Корану - омерзительное преступление», - подчеркнул губернатор.
Позже стало известно, что провокатором является некий Сайд Абу Мустафа - египтянин, ныне проживающий в Ульяновске. Об этом сообщили в Telegram-канале Ассамблеи народов России.
Как писал сайт KP.RU, в конце мая стало известно, что 19-летний мужчина, работавший курьером в службе доставки продуктов, около Соборной мечети города-героя Волгограда сжег священную книгу мусульман - Коран.
Отморозок записал кощунственную выходку на видео, которое вскоре появилось на интернет-портале, который находится под контролем Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ.
Сотрудники управления ФСБ по региону и полицейские задержали вандала.
Напомним, 28 июня шведская полиция позволила местным жителям провести очередную демонстрацию с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.