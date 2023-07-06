Трамп считает, что кокаин из Белого дома предназначался Байдену и его сыну Фото: REUTERS

Обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался для Джо Байдена и его сына Хантера, такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп.

«Кто-то действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, совсем недалеко от Овального кабинета, предназначался для использования кем-то, помимо Хантера и Джо Байдена?» заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент призвал власти опубликовать записи с камер служб безопасности, которые «быстро показали бы, откуда в Белом доме взялся кокаин».

«Они уже знают ответ, но, вероятно, он им не нравится», - отметил политик.

Как писал сайт KP.RU, правоохранительные органы США сомневаются в том, что им удастся установить личность человека, пронесшего кокаин на территорию Белого дома.

Такой вывод следователи делают на основании того, что на территории западного крыла Белого дома, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость.

Сенатор-республиканец Том Коттон призвал директора Секретной службы США Кимберли Читла обнародовать обстоятельства обнаружения кокаина в Белом доме.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что кокаин хранили в Белом доме, чтобы «видимо, вместо F-16 киевскому дитятке приготовили успокоительное».

Напомним, 4 июля Секретная служба США начала устанавливать, как на территорию Белого дома 2 июля попал белый порошок.