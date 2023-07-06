РЖД из-за большого спроса запустили на юг поезда с более дешевыми билетами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РЖД в связи с повышенным спросом запустили на юг, в том числе, не новые поезда, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам, об этом сообщил РИА Новости замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

По словам Пегова, в условиях растущего спроса на перевозки на юг того количества вагонов, которые холдинг РЖД использует в обычное время, не хватает.

«Мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие «Аммендорф»… Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там всё работает, есть и кондиционеры», - отметил Пегов.

Он подчеркнул, что билеты стоят в этих поездах дешевле.

Как писал сайт KP.RU, 5 июля хакеры атаковали сайт и мобильное приложение «Российских железных дорог».

Сообщалось, что сайт кампании и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке.

Позже стало известно, что продажа билетов в кассах на станциях и вокзалах осуществляется в штатном режиме.

Напомним, 24 июня РЖД сообщали, что обеспечили бесперебойную работу железнодорожного транспорта в условиях объявленной в нескольких российских регионах контртеррористической операции. Отмечалось, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем курсировали по графику.

В кампании заявляли, что на объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта.