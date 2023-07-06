В Пакистане молодого мужчину убила «поедающая мозг» амеба Naegleria fowleri

В Пакистане 30-летний мужчина умер от «поедающей мозг» амебы Naegleria fowleri Фото: Shutterstock

В Пакистане 30-летний мужчина умер, заразившись амебой вида Naegleria fowleri, об этом сообщила газета Pakistan Observer со ссылкой на органы здравоохранения.

По данным издания, мужчину доставили в больницу два дня назад с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью, а во вторник он уже умер.

В статье отметили, что лаборатория подтвердила присутствие Naegleria fowleri, известной как «поедающая мозг» амеба.

«Naegleria fowleri заражает людей, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос. Обычно это происходит во время плавания, ныряния или погружения головы в пресную воду, например, в озерах и реках», - подчеркнули в издании.

Как писал сайт KP.RU, у полностью слепых людей появился шанс увидеть мир. Российские ученые разрабатывают уникальную линейку нейроимплантов, которые будут взаимодействовать с мозгом.

Cистема способна воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая у человека те или иные сенсорные ощущения. То есть человек, конечно, не увидит мир таким, как видим его мы, зрячие люди, но все же сможет увидеть. Для слепых людей это огромный шанс.

В конце июня стало известно, что ученые с факультетов машиностроения и медицины Университета Миннесоты совершили прорыв в деле биоинженерии и криоконсервации органов. Они смоги заморозить почки крыс, а затем отогреть их и вживить крысам обратно. Органы заработали.

В перспективе эта технология обещает прорыв в трансплантологии: если удастся ее адаптировать под крупные органы человека, то многие люди в очереди на пересадку органа будут спасены.