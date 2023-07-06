Глава ОВА Козицкий сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львове Фото: REUTERS

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.

«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове», - написал Козицкий.

Как писал сайт KP.RU, поздно ночью во Львове и Тернопольской области прогремела серия взрывов. Отмечалось, что местные власти объясняли это работой украинских средств ПВО.

Также ночью 6 июля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

20 июня во Львове в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры. Сообщалось, что на объекте критической инфраструктуры возник пожар, который был ликвидирован.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.