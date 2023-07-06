ВКС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе Клещеевки, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Авиацией нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункта Клещеевка», - заявил Астафьев.

Он отметил, что противотанковой ракетой экипаж вертолета Ми-35 уничтожил украинский бронетранспортер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Астафьев сообщил, что российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц ВСУ, включая одну американскую гаубицу M777 и одну немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000.

3 июня авиация группировки «Юг» поразила командный пункт ВСУ в районе Северска.

Офицер добавил, что артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

28 мая в Минобороны России сообщили, что авиация и артиллерия нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции. Отмечалось, что в результате удара противник понес значительные потери в личном составе.

Кроме того, ТОС «Солнцепек» поразили места скопления техники и опорные пункты ВСУ.