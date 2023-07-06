Пожар произошел в Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге утром в четверг, 6 июля, произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, уточняя, что открытое горение было ликвидировано.

Как передает ведомство, эвакуировано было 285 человек, из которых 165 – пациенты, а какой-либо информации о пострадавших на данный момент не поступало.

«По уточненной информации, самостоятельно эвакуировались 285 человек, из них 165 пациентов … Огнеборцы ликвидировали открытое горение. Огнеборцы проводят проливку, разборку сгоревших конструкций, а также вентиляцию помещений от дыма», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Как передает «КП-Екатеринбург», в ГУ МЧС по Свердловской области также сообщили, что возгорание произошло в подвальном помещении, где загорелся гипсокартон. Кроме того, отмечается, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, а к месту происшествия прибыли 42 пожарных и 13 единиц техники.