Число госпитализированных после отравления шаурмой в Магнитогорске выросло до 25 Фото: Алексей БУЛАТОВ

После употребления шаурмы в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске 25 человек госпитализированы в местные медучреждения. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

— В медучреждения Магнитогорска госпитализировано 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, — заявили в ведомстве.

Также до получения результатов исследований сотрудники заведения отстранены от работы, сейчас за ними ведется медицинское наблюдение.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в Магнитогорске было зафиксировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после употребления шаурмы с курицей в кафе «Хорошее место». В заведении выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического режима, оно закрыто с 5 июля. Также в ведомстве отметили, что держат ситуацию под контролем.