Ксения Бородина возмутилась, что российские артисты «жадничают» на оплате стилистов

Ксения Бородина рассказала, что российские артисты экономят на услугах стилистов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Бородина, которая ранее начала сотрудничать со звездным стилистом Алеко Надиряном, начала оценивать наряды российских артистов на красных ковровых дорожках. Она считает, что звезды жалеют деньги на стилистов.

«Получая огромные, колоссально большие гонорары, пойдут в Центральный универмаг, закупят себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который смог бы им подобрать идеально образ», - заявила телеведущая в Telegram-канале, отметив, что зарабатывающим большие деньги артистам «жалко на это деньги».

По ее словам, такие звезды полагают, что у них якобы есть вкус и они также могут приобрести любую вещь из последней коллекции люксового бренда.

«Самое главное, что у меня есть деньги и могу себе позволить Valentino, Chanel, Dior, LV. Я сейчас все это скуплю, на себя надену и буду выглядеть здорово», - сказала Бородина, иронично добавив, что красные дорожки становятся такими потому, что «им стыдно».