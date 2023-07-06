Суд перевел обвиняемого в хищении 900 млн рублей Митволя под домашний арест Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске перевел под домашний арест из СИЗО бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, которого обвиняют в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом в четверг, 6 июля, адвокат Александр Обозов.

«Суд отменил постановление Красноярского краевого суда о продлении меры пресечения и изменил ему меру пресечения на домашний арест», - приводит РИА Новости заявление защиты.

Напомним, Олега Митволя задержали в начале июня этого года в московском аэропорту Внуково. В последние годы он был председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ».

Как писал сайт KP.RU, позже Олег Митволь пошел на сделку со следствием. Кроме того, бывший заместителя главы Росприроднадзора пообещал возместить причиненный им ущерб в размере сумма в 900 миллионов рублей.