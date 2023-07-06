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НовостиПолитика6 июля 2023 11:35

Минобороны России заявило о нанесении существенного урона резервам ВСУ

Поражены места хранения западной бронетехники
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска нанесли существенный урон резервам ВСУ

Российские войска нанесли существенный урон резервам ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по пунктам дислокации украинских военнослужащих, а также пунктам иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отметили, что российская армия нанесла серьезным урон стратегическим резервам украинских войск.

Уточняется, сто военные объекты ВСУ поразили с кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ при помощи высокоточного оружия большой дальности.