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НовостиЭкономика6 июля 2023 13:30

Международные резервы России снизились на 4,5 миллиарда долларов за неделю

По состоянию на 30 июня международные резервы РФ составляют 582,4 млрд долларов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Международные резервы России снизились за неделю

Международные резервы России снизились за неделю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы Российской Федерации за неделю снизились на 4,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 30 июня объем резервов составлял 582,4 миллиарда. За семь дней он сократился на 0,8% из-за отрицательной переоценки и операций, которые проводятся в рамках бюджетного правила.

При этом 23 июня международные резервы РФ составляли 586,9 млрд долларов.

Напомним, международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и Правительства РФ. Они формируются из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

После начала спецоперации западные страны ввели ряд санкций против Банка России и заморозили золотовалютные резервы страны. Были запрещены все операции, связанные с активами ЦБ.