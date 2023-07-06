Международные резервы России снизились на 4,5 миллиарда долларов за неделю

Международные резервы России снизились за неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы Российской Федерации за неделю снизились на 4,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 30 июня объем резервов составлял 582,4 миллиарда. За семь дней он сократился на 0,8% из-за отрицательной переоценки и операций, которые проводятся в рамках бюджетного правила.

При этом 23 июня международные резервы РФ составляли 586,9 млрд долларов.

Напомним, международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и Правительства РФ. Они формируются из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

После начала спецоперации западные страны ввели ряд санкций против Банка России и заморозили золотовалютные резервы страны. Были запрещены все операции, связанные с активами ЦБ.