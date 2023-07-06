«Появились сообщения, что я сдохла»: певицу Лолиту «похоронили» в Германии

Певица Лолита сообщила, что мошенники распространили ложные сообщения о ее смерти Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Лолита Милявская рассказала, что ее «похоронили». Правда, только в Германии, уточнила артистка. К произошедшему Лолита отнеслась с юморов, пояснив, что теперь точно знает, кому она небезразлична.

«Дорогие коллеги, спасибо вам. Я теперь знаю, кто обо мне будет плакать. Появились сообщения о том, что я сдохла», - рассказала Милявская в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что «похоронили» ее почему-то только в Германии.

«Все, у кого там родственники, меня оплакали. Одно радует – я теперь точно знаю, кому небезразлична», - резюмировала певица.

Она также предупредила всех о мошенниках, которые просят перечислить деньги и делают это от имени певицы.

«На все сообщения о переводе денег не реагируйте», – попросила Милявская.

Сайт KP.RU ранее писал, что в сети появилась информация о смерти народного артиста России Ивана Краско. Однако он оказался жив. Сам Краско тогда прокомментировал информацию о своей кончине словами Марка Твена: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены».