Педиатр Одинаева: солнечные ожоги из детства могут привести к онкологии у взрослых Фото: "КП" Архив

Следы от них могут оставаться на всю жизнь, поэтому важно в летнее время обеспечить детям защиту от вредного воздействия солнечных лучшей.

Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева отметила, что помимо эстетических проявлений, ожоги могут провоцировать развитие новообразований на коже. Часто злокачественных. О себе они напоминают, когда человек становится взрослым.

- Кроме того, чрезмерное времяпрепровождение на солнце приводит к общему снижению иммунитета и может вызвать обострение или даже появление кожных заболеваний, - цитирует слова врача интернет-издание «Подмосковье сегодня».

От солнца страдают также структуры глаза. Так что лучше беречь детские глазки от ярких лучей. Оптимальным временем для прогулки будет промежуток до 11 часов утра или после 16 вечера.В это время солнечная активность не так высока.

Отправляясь на улицу, на ребенка нужно одевать свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы. А также не забывать про солнцезащитные средства.