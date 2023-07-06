ВЦИОМ подвел итоги ежегодного конкурса «Дипломник года – 2023»

Двое победителей оказались выпускниками ВШЭ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВЦИОМ подвел итоги ежегодного всероссийского конкурса дипломных работ «Дипломник года – 2023». В этом году интеллектуально соревнование проводилось уже в 11 раз, а количество участников стало рекордным. Свои работы направили из 8 федеральных округов, 39 городов и 58 вузов. Всего была оформлена 221 заявка.

Победу среди бакалавров поделили две участницы: Анна Прозорова из Новосибирского национального исследовательского университета с работой «Точка сборки и опоры: векторы трансформации музеев современного искусства» и Мария Малофеева из НИУ ВШЭ с работой с работой «Социальная идентичность и профессиональный выбор взрослых детей глухих родителей».

Победителем в номинации «Лучшая дипломная работа магистра» стала Ксения Дукельская из НИУ ВШЭ с работой «Социальные представления о секс-работе среди российской молодежи от 18 до 35 лет».

Работы выпускников оценивало международное жюри, состоящее из представителей ведущих исследовательских компаний и вузов во главе с генеральным директором ВЦИОМ Валерием Федоровым.

«Итоги нашего очередного конкурса показали, что российская молодежь, несмотря на все потрясения нескольких последних лет, умеет думать – и думает о насущных проблемах, своих и страны в целом», - заявил председатель экспертного совета конкурса, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил разнообразие рассмотренных тем и их остроту:

«Темы конкурсных работ этого года охватывают проблемы молодежи, отдельных социальных групп, репродуктивные установки, социальные аспекты цифровизации, урбанистику, гендерные проблемы и др. Мы получили рекордное количество заявок из всех восьми федеральных округов, в том числе и с новых российских территорий».