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НовостиОбщество6 июля 2023 15:45

Минздрав: состояние шести больных менингитом сотрудников Ozon удовлетворительное

Все они находятся в больнице, уточнили в ведомстве
Екатерина КОСОБОКОВА
Минздрав: состояние шести больных менингитом сотрудников Ozon удовлетворительное

Минздрав: состояние шести больных менингитом сотрудников Ozon удовлетворительное

Фото: Андрей КАРА

Министерство здравоохранения Свердловской области в четверг, 6 июля, рассказало, как себя чувствуют сотрудники Ozon в Екатеринбурге, которые заразились менингококковой инфекцией. В ведомстве уточнили, что шесть человек госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

«В Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, вспышка менингита была зарегистрирована в Екатеринбурге на территории распределительного центра Ozon. Специалисты регионального Роспотребнадзора в среду, 5 июля, зафиксировали семь случаев заражения инфекцией.

Позже стало известно, что после вспышки заболевания скончались двое сотрудников склада. Однако пока нельзя однозначно утверждать, что они умерли именно из-за менингококковой инфекции. По данным Минздрава региона, проводятся необходимые исследования для определения причины смерти.