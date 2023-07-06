Гастроэнтеролог раскрыла секреты правильного выбора арбуза Фото: Юлия Лоза

Сезон арбузов в России начинается с середины августа и продолжается до октября-ноября. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит помнить несколько правил: не покупать арбузы, которые лежат на солнце и не брать ягоды в сомнительных местах. Этим поделилась с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Помимо этого, стоит и обращать внимание на внешний вид арбуза и его мякоть. На сайте телеканала 360 рассказали, что слишком яркая мякоть может указывать на использование химикатов при выращивании ягоды, а если арбуз местами мягкий, это может быть из-за неправильных условий хранения.

Несмотря на сильное желание полакомиться арбузом, диетолог Александра Разаренова посоветовала не брать ранние ягоды, которые уже появились на прилавках. По ее словам, местные арбузы начинаются позже, а в тех, которые есть сейчас, может быть большое количество нитритов. Этот совет эксперта опубликовали на портале RT.