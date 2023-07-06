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НовостиЗдоровье6 июля 2023 15:59

Гастроэнтеролог раскрыла секреты правильного выбора арбуза

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не покупать арбузы, которые продают под солнцем
Роман ПОЛОСИКОВ
Гастроэнтеролог раскрыла секреты правильного выбора арбуза

Гастроэнтеролог раскрыла секреты правильного выбора арбуза

Фото: Юлия Лоза

Сезон арбузов в России начинается с середины августа и продолжается до октября-ноября. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит помнить несколько правил: не покупать арбузы, которые лежат на солнце и не брать ягоды в сомнительных местах. Этим поделилась с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Помимо этого, стоит и обращать внимание на внешний вид арбуза и его мякоть. На сайте телеканала 360 рассказали, что слишком яркая мякоть может указывать на использование химикатов при выращивании ягоды, а если арбуз местами мягкий, это может быть из-за неправильных условий хранения.

Несмотря на сильное желание полакомиться арбузом, диетолог Александра Разаренова посоветовала не брать ранние ягоды, которые уже появились на прилавках. По ее словам, местные арбузы начинаются позже, а в тех, которые есть сейчас, может быть большое количество нитритов. Этот совет эксперта опубликовали на портале RT.