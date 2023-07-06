Рок-группа Eagles объявила о проведении прощального турне

Группа Eagles объявила о проведении прощального турне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская рок-группа Eagles, исполнители легендарного трека Hotel California, за который были удостоены премии “Грэмми”, сообщила о проведении прощального турне под названием The Long Goodbye.

“Наш долгий путь продлился гораздо дольше, чем кто-либо из нас когда-либо мечтал. Но всему свое время, и пришло время замкнуть круг. Официальное прощальное турне сейчас находится на стадии планирования. Мы хотим дать всем нашим поклонникам шанс увидеть нас в этом последнем туре”, — приводится обращение музыкантов на сайте музыкального коллектива.

Артисты поблагодарили поклонников за многолетний интерес к их творчеству и за то, что они “приняли эту группу и ее музыку”. Музыканты подчеркнули, что именно благодаря фанатам смогли просуществовать на рок сцене более пятидесяти лет.

Первое выступление в рамках прощального тура пройдет 7 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, российский певец и музыкальный продюсер Михаил Туреций отмечал, что ни один артист, объявляя прощальный тур, уходить со сцены не хочет. Обычно хотят, чтобы вынесли со сцены вперед ногами, а заявления о прощальных турах являются лишь своеобразным рекламным трюком.