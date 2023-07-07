В Москве ввели режим повышенной готовности городских служб из-за ливней и гроз

В Москве городские службы приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней и сильного ветра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся 7 июля гроз, ливней и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба московской мэрии.

«Ночью и до конца суток 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Существует вероятность выпадения более 25 миллиметров осадков», - сказано в сообщении.

Спасатели будут патрулировать зоны отдыха и парки. СМИ и городские информационные табло будут информировать москвичей об ухудшении погоды. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения. Круглосуточно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад. В местах, где из-за ливня может скопиться вода, разместят бригады «Мосводостока». Также принимаются меры по защите сооружений от порывов ветра.

Москвичей предупредили о необходимости быть внимательными при ухудшении погоды, не прятаться под деревьями и не парковать автомобили около них.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары 6 июля.

О том, сколько продержится жара в российской столице, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в Гидрометцентре предупредили о ливнях, граде и штормовом ветре в Москве 7-8 июля. Изменения в погоде происходят потому, что на смену солнечному антициклону с Азорских островов, который принёс в среднюю полосу разогретый воздух со средиземноморских курортов, придёт ненастный циклон с Атлантики.