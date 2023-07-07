Адвоката Пономареву облили зеленкой на остановке в Подмосковье

В Подмосковье адвоката Пономареву облили зеленкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неизвестные напали на адвоката в Московской области и облили ее зеленкой. Об этом сообщила пресс-служба Адвокатской палаты Московской области. Сообщается, что пострадавшая – адвокат Елена Пономарева.

«Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», - сказано в сообщении.

Раньше злоумышленники угрожали Пономаревой в мессенджерах, сопровождая угрозы фотографиями родных адвоката, ее имущества и собаки, и облили автомобиль юриста несмываемой краской.

«Обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были», - сообщили в палате, уточнив, что Совет палаты намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организовать расследование совершенных в отношении Пономаревой преступлений.

Ранее правозащитники рассказали детали избиения журналистки и адвоката в Чечне. Сообщалось, что журналистку Елену Милашину облили зеленкой и обрезали ей волосы.

Тем временем в Ростове осудили диверсантов, пытавшихся убить замглавы Херсонской области. Их приговорили к 23 и 24 годам колонии.