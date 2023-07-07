Антонов: выпады Пентагона о действиях российских военных в Сирии лишены смысла

Посол Антонов прокомментировал заявления Пентагона о действиях российских военных в Сирии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявления оборонного ведомства США о том, что российские вооруженные силы якобы препятствуют усилиям Вашингтона по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике лишены здравого смысла и порой выходят за рамки приличий. Об этом заявил в четверг 6 июля посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что военнослужащие Пентагона находятся в САР вопреки нормам международного права, используя необходимость выполнения контртеррористических задач как прикрытие для того, чтобы фактически оккупировать отдельные районы Сирии.

«Политика Соединенных Штатов на сирийском направлении, без сомнения, несет в себе мощный деструктивный заряд. Не только препятствует стабилизации ситуации и восстановлению территориальной целостности САР, но и негативно влияет на обстановку на всем Ближнем Востоке», - цитирует Антонова ТАСС.

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Тем временем российских спортсменок включили в состав сборной Сирии на Панарабские игры.